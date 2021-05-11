الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصفدي : سيكون لاستمرار الاحتلال في عدوانه انعكاسات خطيرة

المملكة تسجل 26 وفاة و 855 اصابة جديدة بكورونا

عجلون: إخماد حريق أعشاب جافة

صحة إربد: 178295 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المحافظة

11 وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كتائب القسام : تم توجيه الضربة الصاروخية الاكبر والقادم أعظم

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

الثلاثاء، 11-05-2021 02:09 م

شاهد كيف يرى الجنود الأميركيون ساحات المعارك ليلاً



الوكيل الاخباري - نشر فريق اللواء القتالي الثاني لواء سترايكر التابع لفرقة المشاة الثانية، والذي يُعرف أيضًا باسم لواء "لانسر"، مؤخرًا مقطع فيديو يُظهر القدرات الخاصة لنظارات الرؤية الليلية المُحسّنة طراز ENVG-B عبر منصة تويتر.

اضافة اعلان

بحسب ما نشرته مجلة Popular Mechanics، تمنح نظارات الرؤية الليلية ENVG-B الجنود صورة أكثر وضوحًا عن ساحة المعركة أكثر من أي وقت مضى، كما تسمح للجنود بإطلاق أسلحتهم دون تعريض أنفسهم لنيران العدو.

 



الفوسفور الأبيض
تم تصميم النظارات المُحسنة بواسطة شركة L3Harris، بالاشتراك مع باحثين وخبراء من الجيش الأميركي، لتوفير صورة رؤية ليلية أكثر وضوحًا من نظارات الجيل السابق.

 

يوفر إعداد الأنبوب المزدوج مجال رؤية أكبر من نظارات الرؤية الليلية السابقة، مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالموقف وزيادة إدراك العمق والإحساس الواقعي بالبيئة المحيطة في ساحة المعركة.


يأتي استخدام أنابيب الفوسفور الأبيض كبديل لـ"وهج الأخضر"، الذي كانت ترتكز عليه الأنظمة السابقة، مما يوفر تباينا أكثر حدة يشبه إلى حد كبير تقنيات التظليل السليلوزية المستخدمة في ألعاب الفيديو.


طائفة من البيئات المتنوعة


وبحسب ما جاء في بيان للجيش الأميركي، يمكن استخدام النظارات المُحسنة في عدد من البيئات المتنوعة، من بينها المناطق التي يكثر بها "الغبار والدخان أو في الشديدة الإظلام (و) تحت الأرض". كما تسمح بوصلة الواقع المعزز، التي تظهر في الجزء العلوي من مجال الرؤية للجنود، بتسهيل معرفة اتجاهاتهم باستمرار دون الحاجة إلى خلع نظارات الرؤية الليلية عن وجوههم.


ثنائية ديناميكية


تتميز النظارات طراز ENVG-B أيضًا بوجود خيار الاتصال اللاسلكي، والذي يتمثل في القدرة على التقاط مشاهد ترصدها الأنظمة البصرية الليلية FWS-I المثبتة على بعض الأسلحة لاسلكيًا.


يتيح هذا الثنائي الديناميكي للجندي إمكانية رفع بندقية طراز كاربين M4 أو M249 الآلية فوق خندق أو توجيهه من أحد الزوايا الجانبية، ثم يسحب الزناد ويطلق النيران بمجرد أن يتم وضع شبكة الاستهداف على هدف معادي.

 

وهكذا يمكن أن يظل الجندي خفيًا تمامًا عن أعين عدوه فيما لا يزال يصوب نيران بندقيته الألية بدقة متناهية، ودون أن يتعرض للخطر.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1025362318_0_0_3071_1660_1200x0_80_0_1_43cd9f63b0bf3da8a89b368f98539e05

عرض لسكين صيني يطلق النار

At-least-five-people-have-been-killed-in-a-helicopter

مشهد مروع للحظة تحطم طائرة إنقاذ صينية بشكل مفاجئ

BX7vjSt8KMtcBHyisvcSPK-1200-80

دجاج جائع يطير في الهواء بعد سماع صفارة الطعام

Medium_WW267197

رد فعل غوريلا شجاع عند ظهور شاحنة أثناء مرور أولاده

dog_drinking_water_main_x4

كلب يشرب الماء بطريقة غريبة

H90e1771e741740f1bbb020450b3cebd3T

الصين .. ألف روبوت تعمل معا في 'المستودع الذكي'

أخبار متعلقة
dog_drinking_water_main_x4

كلب يشرب الماء بطريقة غريبة

bc11a33145794786bb6eb048ebeecf30

طائر نورس يأخذ استراحة على آخر يحلق في السماء

kid-2585734_960_720

طفلة تقوم بحركات رياضية مذهلة

6075c2df423604476e6086e5

لقطة ترفيهية.. حظ يشق الصخرة أم مهارة محسوبة!

AAU-Circuit

طفل يحول منزله إلى صالة ألعاب رياضية

How-Much-Do-Barbers-Make

حلاق يقوم بتصرف إنساني أثناء إزالة شعر مريض بالسرطان