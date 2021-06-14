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الإثنين، 14-06-2021 10:59 ص

شاهد لحظة اختفاء سيارة من الوجود بسبب المطر في الهند



الوكيل الاخباري - تسببت الأمطار المستمرة والغزيرة المتساقطة في الهند بتفتت التربة أسفل الطرقات وانجرافها مع التيارات المائية الأمر الذي نتج عنه مخاطر كبيرة للسيارات والمواطنين.

وشاركت وسائل الإعلام الهندية مشهدا غريبا لابتلاع حفرة صغيرة لسيارة بالكامل بعد انجراف التربة أسفل الطبقة الإسفلتية للطريق.

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ويظهر في الفيديو المتداول لحظة سقوط سيارة داخل حفرة مليئة بالمياه وانجرافها إلى أعماق الحفرة، لتختفي السيارة بالكامل عن الوجود.

وحدثت هذه الحادثة في الهند بعد أيام من تساقط الأمطار بشكل مستمر في أغلب مناطق البلاد الأمر الذي تسبب بحدوث مشكلات جمّه في عدد من القطاعات الخدمية على رأسها قطاع النقل.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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