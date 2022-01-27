شرطي أمريكي ينقذ طفلة من الاختناق في مشهد درامي

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشرطي أمريكي ينقذ طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد درامي.

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ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مثبتة على بدلة الشرطي من لوس أنجلوس، عملية الإنقاذ.







وتمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث عولجت وأدرجت ضمن الحالات المستقرة.



وقال الرقيب بعد الحادثة: "تحدثت إلى الأب، كان ممتنًا، احتضنا بعضنا لأنها كانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين".

المصدر : سبوتنك



