الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 10:56 ص

شرطي أمريكي ينقذ طفلة من الاختناق في مشهد درامي



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشرطي أمريكي ينقذ طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد درامي.

اضافة اعلان


ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مثبتة على بدلة الشرطي من لوس أنجلوس، عملية الإنقاذ.

 



وتمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث عولجت وأدرجت ضمن الحالات المستقرة.


وقال الرقيب بعد الحادثة: "تحدثت إلى الأب، كان ممتنًا، احتضنا بعضنا لأنها كانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
008UBOkrIXQ

فيضانات تجتاح مالاوي بعد إعصار قوي

12201314131235

تساقط كثيف للثلوج في القدس

0FJl8Nx6gzY

كاسحة جليد كادت تسبب كارثة في الولايات المتحدة

CcjRiNDOC4U

شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا

large_thumb_3ac1

انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات

d74308b0-1f3e-49c0-8399-67d99090d29f_16x9_1200x676

تهوّر أم شجاعة؟.. شاهد هذا الفيديو المرعب واحكم بنفسك