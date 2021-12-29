صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة

الوكيل الاخباري - تحتاج بعض الرياضات إلى لياقة بدنية عالية وتركيز كبير يمكن من يمارسها من المحافظة على اتزانه في أصعب الظروف التي يتعرض لها.
وتكمن أهمية الجمع بين اللياقة البدنية العالية والتركيز في أنهما يمكنان أي رياضي من الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الثبات والعكس في ثوان معدودة دون أن يؤثر ذلك على اتزانه.
Look at the terrific body control caught in slo-mo! #LionDance pic.twitter.com/03ZRBP5IzR— People's Daily, China (@PDChina) December 28, 2021
المصدر : سبوتنك
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