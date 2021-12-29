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الأربعاء، 29-12-2021 11:18 ص

صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة



الوكيل الاخباري - تحتاج بعض الرياضات إلى لياقة بدنية عالية وتركيز كبير يمكن من يمارسها من المحافظة على اتزانه في أصعب الظروف التي يتعرض لها.

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وتكمن أهمية الجمع بين اللياقة البدنية العالية والتركيز في أنهما يمكنان أي رياضي من الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الثبات والعكس في ثوان معدودة دون أن يؤثر ذلك على اتزانه.

 



ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية شابان صينيان يقومان بحركات رياضية على مجموعة أعمدة مقامة وسط مجرى مائي بدقة عالية.

ويقوم الشابان بالتحرك معا على تلك الأعمدة بل وتنفيذ بعض الاستعراضات التي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية بصورة تظهر تحكما في حركات الجسم بطريقة مذهلة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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