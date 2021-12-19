طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية

الوكيل الاخباري - تعد الملاكمة من الألعاب الرياضية التي تعود بنفع كبير على الصحة البدنية للإنسان لأنها تسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.
وتتطلب ممارسة لعبة الملاكمة أداء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات التي يعتمد عليها الملاكم في مواجهة خصمه.
وتساهم الملاكمة في زيادة القوة العامة للجسم الذي يحتاج إلى امتلاك قوة تمكنه من التعامل مع الخصم أو الأجسام التي يستخدمها في التدريب.
To be the next great boxer: This young girl shows incredible boxing skills. pic.twitter.com/Zuzu3yenLM— People's Daily, China (@PDChina) December 19, 2021
المصدر : سبوتنك
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