طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية

الوكيل الاخباري - تعد الملاكمة من الألعاب الرياضية التي تعود بنفع كبير على الصحة البدنية للإنسان لأنها تسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

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وتتطلب ممارسة لعبة الملاكمة أداء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات التي يعتمد عليها الملاكم في مواجهة خصمه.



وتساهم الملاكمة في زيادة القوة العامة للجسم الذي يحتاج إلى امتلاك قوة تمكنه من التعامل مع الخصم أو الأجسام التي يستخدمها في التدريب.



To be the next great boxer: This young girl shows incredible boxing skills. pic.twitter.com/Zuzu3yenLM December 19, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفلة تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية أثناء محاكاتها مواجهة خصم أو حقيبة تدريب.وتقوم الطفلة الصينية بأداء مجموعة من الحركات التي يستخدمها الملاكم في الدفاع عن نفسها بدقة عالية إضافة إلى حركات هجومية تمكنه من هزيمة خصمه.

المصدر : سبوتنك