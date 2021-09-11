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السبت، 11-09-2021 12:58 م

ظاهرة نادرة.. الثلوج تكسوا المناطق الغربية من الكاميرون



الوكيل الاخباري - شهدت المنطقة الغربية من الكاميرون، الجمعة، ظاهرة نادرة - تساقط كميات من الثلوج.

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ووفقا لإذاعة "سي آر تي" ، فقد تم تسجيل سقوط البَرَد والثلوج في منطقتي بانا وباكو، مشيرة إلى أن سماكة الثلوج بلغت حوالي 0.05 ملم.

 

وقال رئيس بلدية بانا، جان بابتيست سانغا، إن هذه الظاهرة مرتبطة بتغير المناخ.

 

بعد تساقط الثلوج والبرد، تحطمت أسطح العديد من المنازل وتوقفت حركة المرور وتضرر عدد من المزارع.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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