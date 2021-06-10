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الخميس، 10-06-2021 12:17 م

علقوه على باب المدينة .. عقاب رادع لتوك توك تسلل إلى مدينة مصرية



الوكيل الاخباري - نشر هاني يونس المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري صورا لتعليق توك توك برافعة على مدخل جهاز تنمية مدينة الشروق، تمهيدا لمصادرته نظرا لأن التوك توك ممنوع في المدينة.

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وكتب يونس في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "رسالة رئيس جهاز الشروق.. إلى من يهمه الأمر، متحاولش علشان ده اللي هيحصل مع أي (توك توك) يقرب من مدينة الشروق".

 


وأضاف: "واتفرج على المصير النهائي للتوك توك الوحيد المتحفظ عليه بالمدينة أثناء نقله وإيداعه بمخازن الجهاز تمهيدا لإجراءات المصادرة، وسط تأييد وفرحة من السكان، حفاظا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق".
وتابع: "علما أن هناك بالمدينة وسائل نقل آمنة ومريحة ومناسبة".

 


وكتب أحد المعلقين ساخرا: "التوك توك ده عامل زي الفأر... لما يكون مغلبك في البيت أو في محلك... وفي الآخر تمسكه بتعلقه زي كده بالظبط، وتطلع غلك فيه".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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