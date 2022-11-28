فيديو طريف يوثق ما فعلته طيور نعام هاربة في شوارع كندا

الوكيل الإخباري - في مشهد طريف وثقته الكاميرا، طاردت شرطة الخيالة الملكية الكندية قطيع من النعام الجامح في شوارع مدينة ألبرتا، بعد أن هرب من إحدى المزارع، تاركًا المارة في حالة من الذهول بعد أن وثقوا ما حدث، وتعاونت الشرطة مع المزارع الذي حاول الامساك بإحدى النعامات بينما كان يجلس بجانب قائد سيارة الشرطة.

اضافة اعلان



وتقول السلطات إنها تعمل مع المزارع لتحديد مكان أي طيور هاربة متبقية والامساك بها.

CNN