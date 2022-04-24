الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 09:55 ص

في شوارع شنغهاي.. طائرة ترصد مشهدا غير مألوف وضح النهار



الوكيل الاخباري - نشرت وكالة "رابتلي" تصويرا جويا يظهر شوارع مدينة شنغهاي الصينية وهي فارغة وسط تشديد قواعد الحجر الصحي على خلفية انتشار جديد للإصابات بفيروس كوفيد-19 مؤخرا هناك.

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وهذا مشهد غير مألوف في مدينة يتجاوز عدد سكانها 26 مليونا

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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