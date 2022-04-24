في شوارع شنغهاي.. طائرة ترصد مشهدا غير مألوف وضح النهار

الوكيل الاخباري - نشرت وكالة "رابتلي" تصويرا جويا يظهر شوارع مدينة شنغهاي الصينية وهي فارغة وسط تشديد قواعد الحجر الصحي على خلفية انتشار جديد للإصابات بفيروس كوفيد-19 مؤخرا هناك.
وهذا مشهد غير مألوف في مدينة يتجاوز عدد سكانها 26 مليونا
Drone captures empty Shanghai streets as COVID lockdown extended until April 26#Shanghai #COVID19 #coronavirus #China pic.twitter.com/4TGBUqBGgf— Ruptly (@Ruptly) April 23, 2022
المصدر : روسيا اليوم
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