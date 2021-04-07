قط يخطف الطعام من فم صاحبه بحركة ذكية سريعة

الوكيل الاخباري - تستقطب العديد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالحيوانات الأليفة، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمام المتابعين من جميع أنحاء العالم.

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وتعتبر تصرفات الحيوانات الأليفة العفوية مصدر سعادة وضحك للمشاهدين، فغالبية الفيديوهات تكون حول ردات فعل غير متوقعة للحيوانات مع أصحابها.



وفي هذا الفيديو، نلاحظ ذكاء وسرعة ردة فعل القطة السوداء التي تجلس على كتف مالكها في نيل مبتغاها من الطعام.



حيث قامت القطة بمراقبة مالكها وهو يتناول طعامه وحاولت أن توقفه لثوان حتى تتمكن من خطف اللقمة منه، ونجحت في ذلك.



ونال هذا المقطع نحو 503 آلاف "إعجاب" من طرف المتابعين، بالإضافة إلى التعليقات المضحكة والجميلة.

المصدر : سبوتنك



