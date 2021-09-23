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الخميس، 23-09-2021 01:48 م

كمبوديا .. ظهور 8 صغار لأحد أندر أنواع التماسيح في العالم



الوكيل الاخباري - اكتشف باحثون في مجال الحياة البرية في كمبوديا 8 صغار لأحد أندر أنواع التماسيح في العالم.

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وقالت شبكة "يورو نيوز" إن هذا الاكتشاف يعزز الآمال بشأن استمرار هذا النوع في البرية، حيث عثر الباحثون على التماسيح الصغيرة في نهر في محمية "سريبوك" للحياة البرية، شرقي كمبوديا.

 



وتمكن الفريق البحثي من العثور على التماسيح بعد 4 أيام قضوها في البحث في مواقع إقامتها عقب اكتشافهم آثار أقدام وروث قبل أشهر.

ويظهر الفيديو مجموعة التماسيح الصغيرة في مواضع متقاربة داخل النهر حيث احتمت ببعض النباتات المائية، وكان هذا النوع من التماسيح منتشرًا فيما مضى في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، لكنه مدرج الآن على قائمة الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض.


المصدر : سبوتنك

 

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