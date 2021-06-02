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الأربعاء، 02-06-2021 04:30 م

لحظة سقوط طائرة داخل فوهة بركان في أيسلندا



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة داخل فوهة بركان، أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.

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وقال ناشرو الفيديو إن طائرة دون طيار وثقت لحظة تحطمها داخل بركان في أيسلندا، أثناء فوران الحمم البركانية المنبعثة منه قبل أن تذوب داخل الحمم.



وصرّح مشغل الطائرات المسيرة، جوي هيلمز، بأن الحمم البركانية حينما تنبعث، فإنها تسبب اضطرابات في كل مكان والصخور الساخنة تتهاوى، ما يجعل تحليق الطائرات المسيرة أكثر صعوبة.

يشار إلى أن هذا المقطع المذهل، تم تصويره يوم الاثنين 24 مايو/أيار، وهو يجعل المشاهد يقترب من البركان وكأنه ينظر مباشرة إلى الحمم المنصهرة المتدفقة من البركان بوضوح كبير.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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