مشهد طريف لشاب يقفز لدفع الحساب عن صديقه .. وأمير سعودي يعلق

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو "طريف"، لشاب أراد أن يدفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطاعم، فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.
ارفع راسك انت سعودي * طيبك جاوز كل حدودي— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 28, 2021
مالك مثيل(ن) بالدنيا * غيرك ينقص وأنت تزودي
فارس و أجدادك فوارس * و أصبحت لبيت الله حارس
مغروس بالمجد و غارس * في ميدان العز شهودي
علمك غانم وجارك سالم * يخشى من هيبتك الظالم
راعي صمله دايم والم * سيف و قلب وفعل زنودي
💚🇸🇦💚 https://t.co/kM6YKTFbhI
وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها "جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا".
هذا وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر هذا المقطع، معلقا عليه بأبيات من الشعر.
المصدر : روسيا اليوم
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