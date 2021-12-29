مشهد طريف لشاب يقفز لدفع الحساب عن صديقه .. وأمير سعودي يعلق

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو "طريف"، لشاب أراد أن يدفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطاعم، فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.



مالك مثيل(ن) بالدنيا * غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس و أجدادك فوارس * و أصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد و غارس * في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم * يخشى من هيبتك الظالم

راعي صمله دايم والم * سيف و قلب وفعل زنودي

💚🇸🇦💚 ارفع راسك انت سعودي * طيبك جاوز كل حدوديمالك مثيل(ن) بالدنيا * غيرك ينقص وأنت تزوديفارس و أجدادك فوارس * و أصبحت لبيت الله حارسمغروس بالمجد و غارس * في ميدان العز شهوديعلمك غانم وجارك سالم * يخشى من هيبتك الظالمراعي صمله دايم والم * سيف و قلب وفعل زنودي💚🇸🇦💚 https://t.co/kM6YKTFbhI December 28, 2021



وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها "جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا".



هذا وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر هذا المقطع، معلقا عليه بأبيات من الشعر.

المصدر : روسيا اليوم