الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

اصابة بحادث تصادم على الصحراوي

الأربعاء، 29-12-2021 11:31 ص

مشهد طريف لشاب يقفز لدفع الحساب عن صديقه .. وأمير سعودي يعلق



الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو "طريف"، لشاب أراد أن يدفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.

اضافة اعلان


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، يظهر سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطاعم،  فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.

 


وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها "جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا".


هذا وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر هذا المقطع، معلقا عليه بأبيات من الشعر.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
yosemite-national-park-california-snow

منزل يختفي تحت الثلج بعد عاصفة في ولاية كاليفورنيا

china-in-pictures-beautiful-places-to-photograph-south-putuo-temple

صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة

2021-12-27T183415Z_1146287145_RC22NR97RG3X_RTRMADP_3_BRAZIL-DAMS-1

فيضانات عارمة بعد انهيار سدين في البرازيل

The Longest Rivers in China

سطح النهر الأصفر في الصين يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس

Roscosmos-Space-Tourism

وكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية

Siberian tiger in the snow_GettyImages-1287040214

تصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري في الصين

أخبار متعلقة
1ee6e2b4-749b-4d14-9557-80314c60ce31_16x9_1200x676

حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر

61c6341942360427067e224b

فيديو مؤثر لشاب يحمل والده على كتفيه في المسجد النبوي

XYhHRz4PEb4

كندا .. سرب طيور يتراقص بشكل استعراضي

jakob-owens-wwYsRPOr7fU-unsplash-scaled

نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة

Screenshot-2021-12-13-at-9.50.33-PM

في الهند .. سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما

https___specials-images.forbesimg.com_imageserve_5fe74d45a9c2a2d204db2948_0x0

شاهد.. فيديو لا يصدق للأرض من محطة فضائية