مصر تكشف عن أول حافلة كهربائية محلية الصنع

الوكيل الاخباري - كشفت مصر، اليوم الاثنين، عن أول حافلة كهربائية مصنعة محليا، والتي جاءت نتاج تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل "إم سي في".

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وبحسب موقع "مصراوي"، فإن مشروع إنتاج الحافلة الكهربائية يأتي ضمن رؤية "مصر 2030"، وبهدف مواكبة التطور على الصعيد العالمي في صناعة الحافلات التي تعمل بالوقود البديل، كما يستهدف تقديم حلول نقل أكثر مراعاة للبيئة والحد من التلوث.





من جانبه قال وزير الإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، إن التعاون يعكس إصرار الدولة على تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الحافلات في مصر، وكذلك العوائد الاقتصادية عبر زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%.



وأوضح أن تصميم المركبة بالكامل وضعه مهندسون مصريون، كما صُممت وصُنعت جميع أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للحافلة في مصر، ويشمل ذلك على سبيل المثال، الزجاج والإطارات والكراسي والمواد الخام الأساسية وغيرها.







المصدر : سبوتنك

