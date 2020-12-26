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السبت، 26-12-2020 12:28 م

نمور الآمور تستمتع بأشعة الشمس في هاربين الصينية



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لنمور الآمور، وقد تم تصويره باستخدام طائرة بدون طيار في حديقة النمر السيبيري في هاربين، بالصين.

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يظهر الفيديو تجمع العديد من النمور تحت شجرة للاستمتاع بأشعة الشمس بهدوء. ويسكن نمر الآمور في المناطق الشرقية البعيدة من روسيا، وكذلك شمال شرق الصين. وتعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض.

 


النمر السيبيري


هذا النمر هو الأكبر بين جميع النمور. "ففي الأربعينيات من القرن الماضي ، نجا 40 نمرا فقط في البرية، ولكن بفضل جهود حفظ الحيوانات، ارتفع عدد النمور إلى حوالي 450 نمرا"، حسبما ذكر الصندوق العالمي للطبيعة.

ومع ذلك، لا يزال هذا الحيوان تحت التهديد، من الصيد الجائر في المقام الأول، والذي يستجيب للطلب المتزايد على أجزاء جسم النمر في السوق السوداء. ووفقا للخبراء، فإن هؤلاء الصيادين مدججون بالسلاح ومنتظمون جيدا داخل شبكة دولية.


بالإضافة إلى ذلك، فإن موطن النمر السيبيري يستمر في التدهور بسبب "القطع غير القانوني للأشجار، وتحويل المناطق المشجرة إلى أراض زراعية، وبناء الطرق، وحرق الغابات". وفقا لما أعلن عنه الصندوق العالمي للطبيعة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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