3 أسود تغلق طريقا عاما لقضاء وقت القيلولة معا في تنزانيا

الوكيل الاخباري - تعد الأسود من الحيوانات المفترسة، التي يمكنها فرض سيطرتها على الحيوانات الأخرى داخل الغابات التي تعيش فيها وفي أي مكان خارجها إذا أردت ذلك.

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وتعتمد الأسود في قوتها على مجموعة من الصفات التي تجعلها ملوك الغابات أبرزها سرعة البديهة والمناورة وخفة الحركة إضافة إلى القوة البدنية، التي تمكنها من الفتك بأعدائها.



ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة إغلاق طريق عام في تنزانيا وحدوث زحام مروري لأن 3 أسود قررت قضاء وقت القيلولة في وسط الطريق.



ويظهر في الفيديو اثنين من الأسود وهما مستلقيات وسط الطريق بينما تقف العديد من السيارات في انتظار العبور، قبل أن يقرر أسد ثالث قادم من بين السيارات أن ينام بجوارهم.







المصدر : سبوتنك