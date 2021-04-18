3 أسود تغلق طريقا عاما لقضاء وقت القيلولة معا في تنزانيا

الوكيل الاخباري - تعد الأسود من الحيوانات المفترسة، التي يمكنها فرض سيطرتها على الحيوانات الأخرى داخل الغابات التي تعيش فيها وفي أي مكان خارجها إذا أردت ذلك.
وتعتمد الأسود في قوتها على مجموعة من الصفات التي تجعلها ملوك الغابات أبرزها سرعة البديهة والمناورة وخفة الحركة إضافة إلى القوة البدنية، التي تمكنها من الفتك بأعدائها.
When an afternoon nap causes a traffic stop in Tanzania 🇹🇿 pic.twitter.com/oVurOT2bwc— Vala Afshar (@ValaAfshar) April 17, 2021
ويظهر في الفيديو اثنين من الأسود وهما مستلقيات وسط الطريق بينما تقف العديد من السيارات في انتظار العبور، قبل أن يقرر أسد ثالث قادم من بين السيارات أن ينام بجوارهم.
المصدر : سبوتنك