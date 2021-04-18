الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

مطالبة بإنشاء جسر مشاة فوق شارع خطير بالزرقاء

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة

وزير الزراعة : السيطرة على نسبة عالية من الجراد - صور

الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد

أسعار الذهب الأحد 18/4/2021

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

الأحد، 18-04-2021 11:28 ص

3 أسود تغلق طريقا عاما لقضاء وقت القيلولة معا في تنزانيا



الوكيل الاخباري - تعد الأسود من الحيوانات المفترسة، التي يمكنها فرض سيطرتها على الحيوانات الأخرى داخل الغابات التي تعيش فيها وفي أي مكان خارجها إذا أردت ذلك.

اضافة اعلان

وتعتمد الأسود في قوتها على مجموعة من الصفات التي تجعلها ملوك الغابات أبرزها سرعة البديهة والمناورة وخفة الحركة إضافة إلى القوة البدنية، التي تمكنها من الفتك بأعدائها.

 


ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة إغلاق طريق عام في تنزانيا وحدوث زحام مروري لأن 3 أسود قررت قضاء وقت القيلولة في وسط الطريق.


ويظهر في الفيديو اثنين من الأسود وهما مستلقيات وسط الطريق بينما تقف العديد من السيارات في انتظار العبور، قبل أن يقرر أسد ثالث قادم من بين السيارات أن ينام بجوارهم.


 

 المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Tabuk_Snow_16f8e7f037e_large

مشهد غير مألوف..عاصفة ثلجية تكسو مناطق سعودية بثوب أبيض

5ab10e76fc7e93b36c8b45b8

مفرزة من سفن أسطول بحر قزوين تمر تحت جسر القرم

مكنسة

ربة منزل أسترالية تصطاد ثعباناً باستخدام مكنسة كهربائية

t_432d49ca3b3d468585083675c95b8a06_name_image

الأبقار تحتل حيا أمريكيا

iG2OW598YFc8CbNvjmHcMhYGzm4JwRAvPV7eUyUmT04

نملة صغيرة تنقض على أفعى دفاعا عن مسكنها

960x0

أكبر أسماك القرش تقترب من راكبي الأمواج في بريطانيا

أخبار متعلقة
pieces-of-lego-displayed-during-the-exhibition-at-alexandra-news-photo-1586272389

شاب تايواني يجمع مليوني قطعة من لعبة ليغو

ows_157782178985657

معركة صامتة بين كلب وقطة

maxresdefault

دجاجة تصبح أما بالتبني لـ 3 قطط صغيرة بعد غرق والدتها

Paris-City-Eiffeltower-View

هيكل عظمي يستقل دراجة نارية في أحد شوارع باريس

ExzidKkW8AEX7JA

سائق مركبة سعودي يرتكب مخالفة ثم يتفاجأ بدورية المرور أمامه

Momma-Bear-Struggles-with-Cubs-770x469

السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة