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الأحد، 25-07-2021 01:43 م

4 كوارث طبيعية تضرب العالم في وقت واحد



الوكيل الاخباري - شهد العالم 4 كوارث طبيعية هددت مناطق مختلفة منه في وقت واحد، وتسببت في تهجير مئات الآلاف وخسائر بشرية ومادية هائلة.

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "دويتشه فيله" مقطع فيديو، يظهر فيه جانب من تلك الكوارث التي ضربت العديد من مناطق العالم في أوقات متزامنة.

ففي الوقت الذي تسببت فيه الفيضانات في دمار كبير في غربي أوروبا، كانت حرائق الغابات تصنع جحيما في ولاية كاليفورنيا.

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وفي ذات الوقت، الذي تشهد فيه الصين فيضانات عارمة، تسببت موجة حارة في اندلاع حرائق في أجزاء من سيبيريا، التي تعد من أكثر مناطق العالم برودة.


وتقول "دويتشه فيله" إن ما يشهده العالم من كوارث متزامنة تسبب في تدمير مدن في غربي أوروبا بينما انهارت ضفاف بعض الأنهار بسبب الفيضانات.


وفي الصين سجلت مقاطعة هينان رقما قياسيا في معدلات سقوط الأمطار التي تسببت في نزوح نحو 400 ألف شخص.


وفي سيبيريا تسببت الحرارة المرتفعة في اندلاع نحو 200 حريق منفصل في المنطقة كست مساحات شاسعة بالدخان.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تسببت الحرائق في غابات كاليفورنيا في توليد حرارة هائلة وسحب دخان كثيف تم رصدها من الفضاء الخارجي.


ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن حدوث هذه الكوارث الطبيعية في وقت واحد ليس من قبيل الصدفة، مشيرة إلى تأكيدات خبراء المناخ أن التغيرت المناخية في العالم ستؤدي إلى كوارث مميتة أبرزها الحرائق والفيضانات في مناطق متفرقة من العالم.

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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