إذا كنت تهتمين ببشرتك.. كريم الوقاية من الشمس للربيع أيضاً

الوكيل الإخباري - أوصت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر المرأة بوضع كريم الوقاية من الشمس في الربيع أيضاً، وذلك لحماية بشرتها من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة المتمثلة في الحروق الشمسية وسرطان الجلد.



وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن تركيز الأوزون في الغلاف الجوي يكون قليلاً خلال فصل الربيع، علماً بأن طبقة الأوزون تمثل درع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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عامل الحماية

وأضافت شلوسبيرجر أنه ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، من خلال تطبيق كريم واقٍ من الشمس ذي عامل حماية (SPF) يبلغ 50.

وبشكل عام ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، حيث ينبغي قضاء ساعات منتصف النهار في الظل قدر المستطاع، مع مراعاة حماية الرأس والعين بارتداء قبعة ونظارة شمسية.

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