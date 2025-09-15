البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس 2025" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

ويأتي هذا الدعم تأكيداً على التزام البنك العربي بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. حيث قام البنك بالتبرع بحقائب مدرسية تحتوي على المستلزمات والقرطاسية الأساسية من دفاتر وأقلام وأدوات أخرى تم توزيعها على الطلبة الأقل حظاً كما شارك فريق من موظفي البنك العربي في توزيع هذه الحقائب على الطلبة، تعزيزاً لروح التضامن المجتمعي وتجسيداً لثقافة العمل التطوعي التي يحرص البنك على ترسيخها بين موظفيه.
ويجسّد هذا التعاون التزام البنك العربي بتحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الطلبة الأقل حظاً، من خلال توفير المستلزمات والموارد التي تعزز فرصهم التعليمية وتساهم في بناء بيئة مدرسية محفزة تشجع على التعلم وتنمي مهاراتهم وقدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية متكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" كأحد ثمار هذا التوجه، حيث يرتكز على عدة محاور أساسية تشمل: الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.
وانطلقت مؤسسة ولي العهد عام 2015 برؤية "شباب قادر لأردن طموح"، إيماناً بأن الشباب هم أساس المستقبل. وتعمل المؤسسة على تمكين الشباب في الأردن من صياغة مستقبلهم والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم ووطنهم عبر توفير الفرص النوعية لتنمية مهاراتهم ومن خلال أكثر من 14 برنامجاً تندرج ضمن ثلاثة مسارات عمل رئيسية: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتعمل المؤسسة عبر 26 موقعاً استراتيجياً تشمل كافة محافظات المملكة.
