لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يأتي هذا الإعلان عقب أشهر من التردّد من جانب حكومة لوكسمبورغ، وفي ظل دعوات متزايدة من الزعماء الأوروبيين للتعبير عن موقف واضح بشأن هذه القضية.
وفي السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيتّخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه إسرائيل بشأن الحرب، من خلال وقف المدفوعات للبلاد وفرض عقوبات على من وصفتهم بـ"الوزراء المتطرّفين" والمستوطنين العنيفين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة، لصالح "إعلان نيويورك" الذي يحدّد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها" نحو حلّ الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل اجتماعها المقرّر في 22 أيلول الجاري.
