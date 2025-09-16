شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

12:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، باستشهاد شابين في قلقيلية.





وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، باستشهاد الشابين وسيم خليل موسى أبو علي (41 عاما)، خالد نمر سويلم حسان (34 عاما) برصاص الاحتلال فجر اليوم في قلقيلية، واحتجز جثمانيهما.