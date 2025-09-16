سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم أن تلفزيون ‘OLED’ 2025 طراز ‘S95F’ قد حصل رسميًا على شهادة ‘Real Black’ من معهد ‘Verband der Elektrotechnik’ (VDE)، أحد أبرز الهيئات المتخصصة في اعتماد هندسة الكهرباء والإلكترونيات في ألمانيا. وبتحقيقه للمعايير المطلوبة ليُصنّف فعليًا كجهاز ‘Real Black’، أثبتت سامسونج أن تقنيتها في شاشات ‘OLED’ توفّر تجربة مشاهدة بلون أسود حقيقي.

اضافة اعلان



وتُؤكد هذه الشهادة أن شاشة ‘OLED’ توفّر صورًا واضحة وخالية من الانعكاسات، مع درجات سواد شبه مثالية تم قياسها بأقل من 0.005 نيت في البيئات المظلمة، بالإضافة إلى دقة اللون الأسود في الغُرف المضيئة وأثناء التعرّض المباشر لأشعة الشمس. والنتيجة هي صور فائقة الوضوح بألوان سوداء غنية وعميقة بأدق درجاتها الواقعية.



وقال نائب الرئيس ورئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في سامسونج إلكترونيكس ألمانيا، هون سول: "الحصول على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ يُعد تجسيداً لريادتنا في الارتقاء بتقنيات ‘OLED’ إلى مستويات جديدة.” وأضاف: "نتطلع إلى إتاحة الفرصة لمزيد من المستخدمين للاستمتاع بجودة صورة من الطراز العالمي، تتميز بأعمق درجات اللون الأسود ووضوح الألوان.”



وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة ‘VDE’، أنسغار هينز: "إن شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ تُمنح فقط للشاشات التي تتفوّق في أدق تقييماتنا وأكثرها صرامة.” وأضاف: "تميّزت شاشة ‘OLED’من سامسونج بقدرتها على الحفاظ على درجات اللون الأسود الغني والدقيق في مجموعة واسعة من بيئات الإضاءة، بدءًا من غُرف السينما المنزلية وصولًا إلى غرف المعيشة شديدة الإضاءة. ويعكس هذا الإنجاز تميّزًا تقنيًا حقيقيًا والتزامًا بتقديم جودة صورة متسقة في ظروف الاستخدام الواقعية.”



الالتزام بأعلى معايير اعتماد اللون الأسود الحقيقي

تأتي سلسلة تلفزيونات ‘OLED’ الرائدة من سامسونج مزوّدة بتقنية ‘Glare-Free 2.0’ المتقدمة. وتؤكد شهادة ‘VDE’ الأداء الاستثنائي لهذه التقنية الحصرية، والتي تحافظ على عُمق وتفاصيل درجات اللون الأسود في شاشة ‘OLED’ من خلال تقليل الانعكاسات إلى الحد الأدنى.



وللحصول على هذه الشهادة، خضعت سلسلة تلفزيونات ‘OLED S95F’ من سامسونج لتقييم دقيق لمدى "واقعية اللون الأسود" الذي تظهره الشاشة في ظروف مشاهدة مختلفة، وذلك عبر ثلاثة اختبارات صارمة:



•تأثير الإضاءة المحيطة في الغرف الساطعة: تم تقييم الشاشة من حيث مستوى التشويش الذي تسببه الانعكاسات الضوئية للمشاهدين أثناء مشاهدة التلفاز.

•مستويات السواد في البيئات المظلمة: في اختبار داخل غرفة مظلمة، تم قياس أداء الشاشة في عرض اللون الأسود، لضمان تحقيقها لمعيار 0.005 نيت أو أقل.

•مستوى لمعان السطح: تم قياس انعكاسات سطح الشاشة لتحديد مستوى الوهج عند استخدام تقنية ‘Glare-Free’ من سامسونج.



ألوان استثنائية لعشاق الألعاب والترفيه

توفّر سلسلة تلفزيونات ‘OLED’ الحاصلة على شهادة ‘Real Black’ مستوىً استثنائيًا من وضوح الألوان وتباينها، ما يُبرز أدق التفاصيل سواء في مشاهد الألعاب السريعة أو اللقطات السينمائية الغامرة. وتُعزّز تقنية ‘OLED Glare-Free’ المتقدّمة هذه التجربة من خلال الحفاظ على الألوان الغنية والسواد العميق في مختلف ظروف الإضاءة، ليحصل المشاهد على تجربة بصرية مبهرة وواقعية بغضّ النظر عن نوع المحتوى.



حافظت سامسونج على ريادتها في سوق التلفزيونات العالمي على مدى 19 عامًا متتالية، وهو إنجاز يستند إلى تميّزها في تقديم شاشات فائقة الجودة وابتكارات رائدة في تجارب المشاهدة. وبالإضافة إلى شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’، تُعد تلفزيونات ‘OLED’ من سامسونج لعام 2025 الأولى في القطاع التي تحصل على اعتماد ‘AMD FreeSync™ Premium Pro’، كما تم التحقق من توافقها مؤخرًا مع ‘NVIDIA G-SYNC’ ما يضمن أداءً سلسًا وتجربة لعب ممتعة.