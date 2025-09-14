السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو

واوضح الفيديو الذي تم تصويره في منطقة الدوار السادس ظاهرة السير والتنقل عبر الطرقات والشوارع والامساك بالمركبات، بأحذية التزلج من احد الشبان بالرغم من خطورتها على سلامة أصحابها بالدرجة الاولى.
ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج#سوشال_الوكيل #الأردن #عمان pic.twitter.com/Wt1KCGgeZQ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 14, 2025
