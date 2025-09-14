السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وثق مواطن في مقطع فيديو مصور ظاهرة خطيرة تظهر إستعمال أحذية التزلج في الطرقات والامساك بالمركبات .

واوضح الفيديو الذي تم تصويره في منطقة الدوار السادس ظاهرة السير والتنقل عبر الطرقات والشوارع والامساك بالمركبات، بأحذية التزلج من احد الشبان بالرغم من خطورتها على سلامة أصحابها بالدرجة الاولى.

يشار ان الشبان الذين يرتدون هذه الاحذية وهم يمسكون بالمركبة من الخلف يظهرون سلوكا غير حضاري كما انه مخالف للقانون ويجب محاربة هذه المظاهر السلبية، لسلامة الجميع.