صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفع إلى 428 حالة، من بينهم 146 طفلًا.
وأضافت أن 150 حالة وفاة سُجّلت منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة، وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، من بينها 31 طفلًا.
