الثلاثاء 2025-09-16 12:28 م
 

صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام
طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام في غزة
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفع إلى 428 حالة، من بينهم 146 طفلًا.

وأضافت أن 150 حالة وفاة سُجّلت منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة، وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، من بينها 31 طفلًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة

xfh

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس 2025" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد



 
 





الأكثر مشاهدة