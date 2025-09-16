صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة

11:53 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746269 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفع إلى 428 حالة، من بينهم 146 طفلًا.



وأضافت أن 150 حالة وفاة سُجّلت منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة، وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، من بينها 31 طفلًا.