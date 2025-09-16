الثلاثاء 2025-09-16 12:28 م
 

الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور

جسر المشاة
جسر المشاة
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمان الكبرى، المهندس هاني المراشدة، إن جسر المشاة المقابل لمركز أمن المهاجرين نفذ ضمن الحزمة الأولى من مشاريع البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد.

وأوضح المراشدة لـ "الوكيل الاخباري" أن عدم استكمال تنفيذ الجزء الثاني من الجسر يعود لأسباب فنية، بسبب وجود العبّارة الرئيسية القديمة لسقف السيل، التي نُفذت في سبعينيات القرن الماضي، مما يجعل من الصعب البناء فوقها أو تثبيت أي قواعد أو تشريكات جديدة دون تدعيمها أولًا.

وأضاف " قمنا بطرح عطاء لصيانة العبّارة، وإذا أسعفنا الوقت وتمكّنا من إنجاز الأعمال قبل موسم الشتاء، فقد تكون هناك إمكانية لاستكمال تنفيذ الجسر".

وأكد أن عدم تنفيذ الجسر حتى الآن هو لأسباب تقنية بحتة، وحرصًا على سلامة المواطنين، إذ إن إنشاء الجسر دون معالجة البنية التحتية تحته قد يؤدي إلى هبوط أو تصدعات في القواعد.


وأشار إلى أن الأمانة تواصل دراسة المشروع، مع احتمالية استكماله في المستقبل بعد التأكد من السلامة العامة.

اضافة اعلان

 


Image1_9202516111042108212062.jpg
Image2_9202516111042108212062.jpg
Image3_9202516111042108212062.jpg
Image4_9202516111042108212062.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة

xfh

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس 2025" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد



 
 





الأكثر مشاهدة