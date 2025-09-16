الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمان الكبرى، المهندس هاني المراشدة، إن جسر المشاة المقابل لمركز أمن المهاجرين نفذ ضمن الحزمة الأولى من مشاريع البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد.



وأوضح المراشدة لـ "الوكيل الاخباري" أن عدم استكمال تنفيذ الجزء الثاني من الجسر يعود لأسباب فنية، بسبب وجود العبّارة الرئيسية القديمة لسقف السيل، التي نُفذت في سبعينيات القرن الماضي، مما يجعل من الصعب البناء فوقها أو تثبيت أي قواعد أو تشريكات جديدة دون تدعيمها أولًا.



وأضاف " قمنا بطرح عطاء لصيانة العبّارة، وإذا أسعفنا الوقت وتمكّنا من إنجاز الأعمال قبل موسم الشتاء، فقد تكون هناك إمكانية لاستكمال تنفيذ الجسر".



وأكد أن عدم تنفيذ الجسر حتى الآن هو لأسباب تقنية بحتة، وحرصًا على سلامة المواطنين، إذ إن إنشاء الجسر دون معالجة البنية التحتية تحته قد يؤدي إلى هبوط أو تصدعات في القواعد.





وأشار إلى أن الأمانة تواصل دراسة المشروع، مع احتمالية استكماله في المستقبل بعد التأكد من السلامة العامة.

