الثلاثاء 2025-09-16 02:39 م
 

تعيينات في مديرية الامن العام - اسماء

مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، وبحضور مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العميد محمود الشياب، في تشييع جثمان الوكيل ركان
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 16-09-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  صدر  اليوم قرارا بتعيينات لمدراء في الامن العام ، وتاليا التفاصيل . 

اضافة اعلان

 

العميد رائد العساف مديرا لإدارة السير
العميد سامر الرعود مديرا لشرطة شمال عمان
العميد يزن الجراح مديرا لشرطة الزرقاء
العميد فراس الرشيد للتنفيذ
صادق العمري ديوان
ناصر سويلميين مدير دفاع مدني
ايمن المعاني النقليات
فادي الزعبي رقابه
بلال ملكاوي حفظ سلام
محمد عوض العبادي تدريب
محمود نعيمات عجلون
عمر الجبور الطفيلة
طايل البلوش السياحية

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يدين بأشدّ العبارات توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

9666

فيديو منوع مزحة كادت تتحول لكارثة: حاول قص شعر صديقه بجهاز صنفرة

4

فيديو منوع طريقة متداولة لإصلاح انابيب المياه المكسورة

وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

أخبار محلية وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

ات

فيديو منوع هذا هو المعنى الحقيقي للمساواة بين الأطفال

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الأردنيون ينفقون 1.44 مليار دولار على السياحة الخارجية منذ بدء العام

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تعيينات وتنقلات واسعة في مديرية الامن العام - اسماء

غغغت

فيديو منوع متداول: هذه أخطر زحليقة مائية في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة