تعيينات في مديرية الامن العام - اسماء

العميد سامر الرعود مديرا لشرطة شمال عمان
العميد يزن الجراح مديرا لشرطة الزرقاء
العميد فراس الرشيد للتنفيذ
صادق العمري ديوان
ناصر سويلميين مدير دفاع مدني
ايمن المعاني النقليات
فادي الزعبي رقابه
بلال ملكاوي حفظ سلام
محمد عوض العبادي تدريب
محمود نعيمات عجلون
عمر الجبور الطفيلة
طايل البلوش السياحية
