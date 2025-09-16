الثلاثاء 2025-09-16 02:39 م
 

تعيينات وتنقلات واسعة في مديرية الامن العام - اسماء

مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 16-09-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرر مدير الأمن العام إجراء التعيينات والتنقلات التالية:

عميد ناصر موسى ناصر الدفاع المدني/ مديراً 

عميد فراس محمود محمد إدارة التنفيذ القضائي / مديراً

عميد ركن يوسف عبدالكريم امريحيل أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً

عميد ياسر محمد مسعود مديرية العمليات والسيطرة / مديراً 

عميد محمد عوض عبدالوالي مديرية التدريب/ مديراً 

عميد يزن يحيي عبدالرحمن مديرية شرطة الزرقاء / مديراً 

عميد محمود خلف علي مديرية شرطة عجلون / مديراً 

عميد سامي صقر العبد مديرية شرطة شمال عمان / مديراً 

عميد عمر خليفه حرب مديرية شرطة الطفيلة / مديراً 

عميد رائد شحاده محمود إدارة السير  / مديراً 

عقيد عمر جمال علي مديرية شرطة البادية الوسطى/ مديراً 

عقيد صادق امين ساري ديوان مديرية الامن العام/ مديراً 

عقيد محمود حمدالله عبيد إدارة المعلومات الجنائية / مديراً 

عقيد عامر حسام بدوي مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية / مديراً / ناطق إعلامي

عقيد فادي موسى بديوي إدارة الرقابة والتقييم/ مديراً 

عقيد بدر ابراهيم سلامه مجموعة مراسم الامن العام / قائداً 

عقيد طايل خلف سلامه إدارة الشرطة السياحية/ مديراً 

عقيد ركن علي عبد المحسن حمد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة / قائداً 

عقيد ايمن عبدالله سالم إدارة النقليات / مديراً 

عقيد محمد احمد علي إدارة الإقامة والحدود /مركز حدود معبر  وادي الأردن / مديراً 

عقيد معن علي مفضي /معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجدين / مديراً 

عقيد امين علي ابراهيم كلية العلوم الشرطية  / آمراً 

عقيد قاضي محمد عبدالرحمن محمد / مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي 

عقيد بلال محمد احمد إدارة عمليات حفظ السلام  / مديراً   

 عقيد محمد خضر سليمان               الامين العام للإتحاد الرياضي للشرطة

 
 
