تعيينات وتنقلات واسعة في مديرية الامن العام - اسماء

عميد فراس محمود محمد إدارة التنفيذ القضائي / مديراً
عميد ركن يوسف عبدالكريم امريحيل أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً
عميد ياسر محمد مسعود مديرية العمليات والسيطرة / مديراً
عميد محمد عوض عبدالوالي مديرية التدريب/ مديراً
عميد يزن يحيي عبدالرحمن مديرية شرطة الزرقاء / مديراً
عميد محمود خلف علي مديرية شرطة عجلون / مديراً
عميد سامي صقر العبد مديرية شرطة شمال عمان / مديراً
عميد عمر خليفه حرب مديرية شرطة الطفيلة / مديراً
عميد رائد شحاده محمود إدارة السير / مديراً
عقيد عمر جمال علي مديرية شرطة البادية الوسطى/ مديراً
عقيد صادق امين ساري ديوان مديرية الامن العام/ مديراً
عقيد محمود حمدالله عبيد إدارة المعلومات الجنائية / مديراً
عقيد عامر حسام بدوي مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية / مديراً / ناطق إعلامي
عقيد فادي موسى بديوي إدارة الرقابة والتقييم/ مديراً
عقيد بدر ابراهيم سلامه مجموعة مراسم الامن العام / قائداً
عقيد طايل خلف سلامه إدارة الشرطة السياحية/ مديراً
عقيد ركن علي عبد المحسن حمد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة / قائداً
عقيد ايمن عبدالله سالم إدارة النقليات / مديراً
عقيد محمد احمد علي إدارة الإقامة والحدود /مركز حدود معبر وادي الأردن / مديراً
عقيد معن علي مفضي /معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجدين / مديراً
عقيد امين علي ابراهيم كلية العلوم الشرطية / آمراً
عقيد قاضي محمد عبدالرحمن محمد / مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
عقيد بلال محمد احمد إدارة عمليات حفظ السلام / مديراً
عقيد محمد خضر سليمان الامين العام للإتحاد الرياضي للشرطة
