تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول

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الوكيل الإخباري- كشفت شركة كيا، عن طرازEV4، مع عرض تصميمي السيدان EV4 والهاتشباك EV4 قبيل انطلاق النسخة الثانية من فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية" 2025، التي ستعقد في تاراغونا بإسبانيا. اضافة اعلان





تم تطوير كيا EV4 ، بهدف تعزيز جاذبية طرازات كيا الكهربائية، مستهدفة شريحة واسعة من العملاء، حيث تتميز بتصميم عصري وتقنيات متطورة تتناغم مع العملاء الذين يُولون الاهتمام لأسلوب الحياة ويتطلعون إلى الاستكشافات الجديدة.



وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "تعكس كيا EV4 بوضوح التزامنا، بإعادة صياغة مشهد التنقل وتوسيع حدود ما يمكن أن يحققه التصميم. ونقدم لعملائنا من خلال طرازين مميزين "السيدان والهاتشباك"، تجربة فريدة من الحداثة والعملية التي تُميز عائلة سيارات كيا الكهربائية، بأسلوب يتناغم مع أنماط حياتهم واحتياجاتهم المتنوعة".



وأضاف" تمثل EV4 السيدان رؤية جديدة لهذا الطراز، حيث تتميز بمقدمة منخفضة انسيابية وشكل طويل من الخلف. أما EV4 الهاتشباك، فهي سيارة مرنة ومتعددة الاستخدامات، متميزة ومتفردة ومصممة لتتفوق في كل البيئات."



ما الذي يميز تصميم كيا EV4؟

استناداً إلى فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" الخاصة بكيا، تجسد EV4 التناغم الذي يتم انجازه من خلال التناقضات بطريقة لم يسبق مشاهدتها في فئة السيارات المدمجة. يتم تسليط الضوء على هذه الفلسفة في الهيكل الديناميكي للسيارة، الذي يمزج بين الخطوط الحادة والمميزة مع التفاصيل الجريئة والتقنية.



وتجسد EV4 رؤية كيا للجيل التالي من سيارات السيدان الكهربائية، من خلال هيكلها المبتكر، الذي يقدم نموذجاً جديداً في سوق السيارات الكهربائية.



يكشف كل جزء من تصميم EV4 عن شخصية مبتكرة، تجسد الشعور بالحرية والاستكشاف المتناغم مع السائقين الذين يبحثون عن الابتكار والتنوع. مع كل من طراز السيدان EV4 وطراز الهاتشباك EV4، تضمن مقاربة كيا الفريدة في التصميم أن يتناسب الطرازين سواء في شوارع المدن أو خلال المغامرات العابرة للقارات.



ما هي ميزات التصميم الخارجي التي تميز كيا EV4 السيدان؟

يتميز تصميم الواجهة اللافت لكل من كيا EV4 السيدان و EV4الهاتشباك بشبكة النمر المبتكرة للمركبات الكهربائية من كيا، تتكامل مع مصابيح أمامية عمودية والتوقيع المميز لإضاءة خريطة النجوم الخاصة بالعلامة التجارية. يُظهر هذا المزيج الديناميكي الهيكل الرياضي الواسع للسيارة مع إبراز شخصيتها المتطورة والمبتكرة.



تُعيد EV4 السيدان، تصور طراز سيارات السيدان من خلال هيكل أنيق وانسيابي، مع غطاء محرك منخفض يتدفق نحو الخلف مع تصميم طويل من الجهة الخلفية. يعزز الجناح الخلفي العلوي الفريد لمركبة EV4 الجمالية الفاخرة للسيارة، بينما تبرز عجلات بحجم 19 بوصة مصنوعة بدقة مع أنماط خطوط تقنية معقدة تعكس فلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، لتوفر هذه الميزات مجتمعة ًحضورًا مبتكراً.



من الخلف، تستمر EV4 سيدان في هذا النهج مع جناح خلفي مميز مكون من جزئين، يعملان بالتكامل مع وحدات الإضاءة الرأسية لتعزيز الهيكل العريض للسيارة والروح الريادية. يبرز تصميم المصد السلس، الذي يزينه نمط تقني يلتقي مع باب الأمتعة، اهتمام كيا بالتفاصيل والتصميم المتقدم.



ما هي ميزات التصميم الخارجي التي تميز كيا EV4 الهاتشباك؟

تتميز كيا EV4 الهاتشباك بتصميم عصري ومتوازن، وتتضمن عمود C الأسود المستقيم والمتباين كما بالخطوط المنفذة بدقة. تضيف الحواف القوية والعجلات المصنوعة بحجم 19 بوصة قوة بصرية وإحساسًا بالطاقة الديناميكية، بينما تبرز الأنماط الهندسية المطبقة على أجزاء الهيكل السفلي للسيارة طبيعتها المبتكرة.



ويعكس التصميم الخلفي لـ EV4 الهاتشباك الابعاد القوية لشقيقتها السيدان مع إضافة طابعها الفريد. تولد الخطوط المنحوتة بدقة، والمصابيح الخلفية ذات النمط العريض، والنافذة الخلفية المائلة مظهرًا واضحاً وصلبًا. يوفر التصميم الجريء للعمود C المستقيم عنصرًا بصريًا متباينًا، ما يبرز أبعاد السيارة وهويتها التصميمية.



ما هي خصائص التصميم الخارجي التي تميز كياEV4 GT-Line؟

تتميز كيا EV4 GT-Line بعناصر تصميم فريدة إضافة إلى الطراز الأساسي المبتكر، لتحقيق شخصية أكثر ديناميكية. توفر المصدات الأمامية والخلفية ذات الشكل الجناحي انطباعًا قوياً مفعماً بالأناقة، بينما تعزز العجلات بحجم 19 بوصة والمزخرفة بنمط مثلثي الطابع الرياضي المبتكر للسيارة.



رؤية مستقبلية: "يوم كيا للسيارات الكهربائية" 2025

تستضيف كيا فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية" 2025 في تاراغونا، إسبانيا، في 24 فبراير، حيث سيتم الكشف عن كيا EV4 إلى جانب الإعلان عن الاستراتيجية التوسعية في مجال الكهرباء. وسيتم الكشف عن الميزات التفصيلية للتصميم وطرازEV4 رسميًا في 27 فبراير، وسيتم إطلاق فيديو عن الحدث على قناة كيا العالمية على يوتيوب في شهر مارس.