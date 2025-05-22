فيديو .. تشابك بالأيدي بين عامل وافد وكوادر العمل .. والوزارة توضح

وأكد الزيود لـ "الوكيل الإخباري" أن موظفي وزارة العمل كانوا في جولة تفتيشية للمجمع ، حيث التقوا صدفة بالعامل في مصعد المجمع ، وطلبوا منه إبراز تصريح العمل الخاص به ، لكنه رفض بشكل صارم إبراز التصريح ، علماً بأن رفض إبراز التصريح يعتبر مخالفة لقانون العمل .
ويضيف الزيود بأن العامل بدأ في الصراخ لاستجداء المتواجدين في المجمع ومحاولة إظهار أنه يتعرض لاعتداء من قبل موظفي وزارة العمل ، حيث قدم إلى المكان بعض المواطنين الذين حاولوا ثني موظفي وزارة العمل عن أداء دورهم في الكشف على تصريح العامل .
وبعد مناوشات بين الموظفين والعامل والمواطنين في المجمع ، تم التواصل مع الأمن العام الذي حضر إلى الموقع ليضبط العامل ، وليتبين أن العامل مخالف لبنود تصريحه ، حيث يعمل موظفاً في أمانة عمان ، وبنفس الوقت يعمل في المجمع التجاري بجبل الحسين ، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة لقانون وزارة العمل عقوبتها التسفير من المملكة .
وتؤكد الوزارة أن المقطع المنشور مجزوء ومقتطع ، مشيرة في الوقت ذاته أنها تمتلك مقاطع فيديو صوت وصورة للحادثة من خلال الكاميرات التي يحملها الموظفون أثناء جولاتهم التفتيشية ، حيث تظهر هذه الفيديوهات رفض العامل إبراز تصريحه بشكل قاطع ، وحديثه مع الموظفين بأنه لو أبرز تصريحه فسوف يتم تسفيره من المملكة ، أي ما يعني بأنه كان على علم مسبق بعقوبة المخالفة التي فعلها .
وتؤكد الوزارة أنها تحترم جميع الجنسيات من جميع الدول ، وكل ما هو مطلوب من العمالة الوافدة الالتزام بقانون وزارة العمل وإبراز التصريح حين يتم طلبه من قبل كوادر الوزارة أثناء جولاتهم التفتيشية .
مشادة بين عامل وافد وبين موظفي وزارة العمل بعد تهرب العامل من إبراز تصريح العمل الخاص به#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/HxpoYhL4vT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 22, 2025
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