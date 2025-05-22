الخميس 2025-05-22 02:54 م
 

فيديو .. تشابك بالأيدي بين عامل وافد وكوادر العمل .. والوزارة توضح

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الخميس، 22-05-2025 12:37 م
الوكيل الإخباري-   علق الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود على مقطع فيديو وصل إلى بريد "الوكيل الإخباري" يظهر مناوشة وتشابك بالأيدي بين موظفي وزارة العمل مع أحد العمالة الوافدة في مجمع تجاري بجبل الحسين .اضافة اعلان


وأكد الزيود لـ "الوكيل الإخباري" أن موظفي وزارة العمل كانوا في جولة تفتيشية للمجمع ، حيث التقوا صدفة بالعامل في مصعد المجمع ، وطلبوا منه إبراز تصريح العمل الخاص به ، لكنه رفض بشكل صارم إبراز التصريح ، علماً بأن رفض إبراز التصريح يعتبر مخالفة لقانون العمل .

ويضيف الزيود بأن العامل بدأ في الصراخ لاستجداء المتواجدين في المجمع ومحاولة إظهار أنه يتعرض لاعتداء من قبل موظفي وزارة العمل ، حيث قدم إلى المكان بعض المواطنين الذين حاولوا ثني موظفي وزارة العمل عن أداء دورهم في الكشف على تصريح العامل .

وبعد مناوشات بين الموظفين والعامل والمواطنين في المجمع ، تم التواصل مع الأمن العام الذي حضر إلى الموقع ليضبط العامل ، وليتبين أن العامل مخالف لبنود تصريحه ، حيث يعمل موظفاً في أمانة عمان ، وبنفس الوقت يعمل في المجمع التجاري بجبل الحسين ، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة لقانون وزارة العمل عقوبتها التسفير من المملكة .

وتؤكد الوزارة أن المقطع المنشور مجزوء ومقتطع ، مشيرة في الوقت ذاته أنها تمتلك مقاطع فيديو صوت وصورة للحادثة من خلال الكاميرات التي يحملها الموظفون أثناء جولاتهم التفتيشية ، حيث تظهر هذه الفيديوهات رفض العامل إبراز تصريحه بشكل قاطع ، وحديثه مع الموظفين بأنه لو أبرز تصريحه فسوف يتم تسفيره من المملكة ، أي ما يعني بأنه كان على علم مسبق بعقوبة المخالفة التي فعلها .

وتؤكد الوزارة أنها تحترم جميع الجنسيات من جميع الدول ، وكل ما هو مطلوب من العمالة الوافدة الالتزام بقانون وزارة العمل وإبراز التصريح حين يتم طلبه من قبل كوادر الوزارة أثناء جولاتهم التفتيشية .
 
gnews

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