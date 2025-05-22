لقاء تعريفي بأعمال النقابة العامة لأصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق في الأردن.

وشهد اللقاء عرضاً تفصيلياً لأهداف النقابة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، إلى جانب فتح باب الانتساب الرسمي، وتقديم شرح شامل حول آلية الانضمام، والحقوق والواجبات، والمهن التي تشملها مظلة النقابة.
وفي الكلمة الافتتاحية، استهل النقيب "فلاح الصغيّر" كلمته بالتحية والثناء على صمود أهل غزة، ثم توجّه بالشكر من الحضور، وبيّن أهمية الدور الكبير لكل فردٍ منهم في إنجاح مساعي النقابة، وممّا جاء في قوله: "نجتمع اليوم ليس فقط لإعادة انطلاق النقابة، بل بإعادة الاعتبار لمهنة تُسهم في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحمل تأثيراً اقتصادياً وثقافياً واسعاً.
النقابة ستكون بيتاً جامعاً للشركات والمؤسسات التي يقودها المهنيين والمبدعين، وتلتزم بحماية الحقوق، وتنظيم السوق، وتمثيل القطاع أمام الجهات الرسمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية."
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض بصري يوضح النقاط التالية:
* التعريف بالنقابة ورسالتها.
* أهداف النقابة الستة، التي تشمل حماية الأعضاء، تطوير المهنة، تمثيل القطاع، والتعاون المحلي والدولي.
* المهن التي تشملها عضوية النقابة والتي تضم كافة شركات الدعاية والإعلان والتسويق.
* شروط وآلية الانتساب.
* تفاصيل رسوم الاشتراك السنوي.
* واجبات الأعضاء والتزاماتهم المهنية.
وأكد مجلس النقابة أن هذا اللقاء الذي حضره ممثلين عن أكثر من 40 شركة سيكون الأول ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع القطاع، بهدف تعزيز الشراكة وتنظيم بيئة العمل في ظل التطورات المتسارعة في المجال الإعلاني والتسويقي، وخلق إطار مهني موحد يحفظ الحقوق ويرتقي بالمهنة إلى أعلى المعايير.
من الجدير بالذكر أن النقابة تُعد مظلة شاملة تمثل كافة مؤسسات وشركات الدعاية والإعلان والتسويق في الأردن، بما في ذلك الجهات العاملة في: إدارة التواصل الاجتماعي، تنظيم الفعاليات، حجز الإعلانات، الإنتاج الإبداعي، صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، والعلاقات العامة.
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