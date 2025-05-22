مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة بأجواء وطنية مميّزة

الوكيل الإخباري- احتفل مجمع الملك الحسين للأعمال يوم الخميس الموافق 22 أيار الجاري بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، مجسّداً من خلال الاحتفال العلاقة العميقة بين الاستقلال والإبداع الأردني، وبين التقدّم الوطني والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وقد جاء هذا الاحتفال من منطلق إيمان المجمع بأن الاستقلال لم يكن محطة في التاريخ، بل كان انطلاقة لرؤية متجددة تتجسّد في الابتكار، وتمكين الإنسان، وبناء مؤسسات وطنية تليق بالأردن وتخدم تطلعات شعبه، وهي ذات القيم التي تأسس عليها المجمع، ويواصل من خلالها أداء دوره كمركز يحتضن الريادة، ويعكس روح الأردن العصري المتجذر في تاريخه والمنفتح على المستقبل.



وكان الاحتفال قد استهل بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للمجمع، المهندس عمّار عز الدين، رحّب فيها بالحضور وعبّر عن اعتزاز أسرة المجمع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكداً أن مجمع الملك الحسين للأعمال هو ترجمة حقيقية لرؤية جلالة الملك في بناء الأردن الحديث، واستثمار طاقات شبابه في بيئة تحتضن الأفكار وتحفّز على الابتكار.



وتضمّن الحفل مجموعة من الفعاليات الوطنية والفنية التي عبّرت عن وحدة الأردنيين وغنى الموروث الثقافي، من بينها عروض لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وعرضاً مميزاً لـوحدة الهجانة الملكية، وفقرة استعراضية لـخيالة فرسان الأمن العام، بالإضافة إلى عرض فلكلوري مهيب لوحدة الهجانة وفرقة السامر الأردنية، فضلاً عن عرض لشاعر وعازف الربابة من وحدة الهجانة، وعرض للصقور. كذلك، اشتمل موقع الاحتفال على أركان تراثية مثل خبز الطابون وبيت الشعر الذي جمع الحضور على صور تعبّر عن الوفاء للأصالة والهوية.



ويواصل مجمع الملك الحسين للأعمال أداء رسالته كحاضنة للإبداع والتنمية، ومجتمع حضري متكامل يواكب طموحات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، بروح استقلال متجددة، وولاء راسخ للقيادة، وانتماء لا يتغير للأردن الوطن والقيم.

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