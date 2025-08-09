مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع شركة CFI لدعم صندوق الخير

وقد وقع الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان، المدير العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة CFI، المدير التنفيذي السيد لؤي عازر.
وأعربت السيدة قطامش عن شكرها العميق لهذا التعاون، مشيدة بمبادرة شركة CFI، التي تعكس التزامها الحقيقي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية. وأضافت "نثمّن هذا الدعم الكريم الذي يساهم في تخفيف العبء عن المرضى ويعزز من قدرتنا على مواصلة رسالتنا الإنسانية في محاربة السرطان وتخفيف معاناة المرضى".
من جهته، أكدّ السيد لؤي عازر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة CFI، على أهمية هذا التعاون، قائلاً "نعتزّ في CFI بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الحسين للسرطان، وبمساهمتنا هذا العام في صندوق الخير الذي يُلامس حياة المرضى، ويجسّد رسالة إنسانيّة نبيلة نؤمن بها وندعمها بكل فخر. لطالما كانت المسؤولية المجتمعيّة جزءًا أساسيًا من قيمنا، والحافز الحقيقي وراء دعم مثل هذه المبادرات التي تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس، وتمنحهم الأمل في الشفاء. ونأمل أن تستمرّ هذه الشراكة كجزء فعلي من منظومة الأمل التي تمثّلها المؤسسة، بما يعزّز الأثر الإيجابي المستدام في مجتمعنا "
-
أخبار متعلقة
-
شركة زين الأردن تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025
-
انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية
-
زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع
-
افتتاح مهرجان الأردن الدولي للطعام في العاصمة عمّان
-
تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "شباب"
-
الشركة الأردنية للطيران تواصل دعمها لنادي السلط الرياضي وتتبرع بمبلغ 10 آلاف دينار لفك قيد التسجيل
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة وادي الرمم 2