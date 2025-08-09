مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع شركة CFI لدعم صندوق الخير

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة Credit Financier Invest (CFI)، وذلك في إطار جهود دعم صندوق الخير التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وقد وقع الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان، المدير العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة CFI، المدير التنفيذي السيد لؤي عازر.



وأعربت السيدة قطامش عن شكرها العميق لهذا التعاون، مشيدة بمبادرة شركة CFI، التي تعكس التزامها الحقيقي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية. وأضافت "نثمّن هذا الدعم الكريم الذي يساهم في تخفيف العبء عن المرضى ويعزز من قدرتنا على مواصلة رسالتنا الإنسانية في محاربة السرطان وتخفيف معاناة المرضى".