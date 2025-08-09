السبت 2025-08-09 04:56 م
 

مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع شركة CFI لدعم صندوق الخير

السبت، 09-08-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة Credit Financier Invest (CFI)، وذلك في إطار جهود دعم صندوق الخير التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وقد وقع الاتفاقية عن مؤسسة الحسين للسرطان، المدير العام السيدة نسرين قطامش، وعن شركة CFI، المدير التنفيذي السيد لؤي عازر.


وأعربت السيدة قطامش عن شكرها العميق لهذا التعاون، مشيدة بمبادرة شركة CFI، التي تعكس التزامها الحقيقي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية. وأضافت "نثمّن هذا الدعم الكريم الذي يساهم في تخفيف العبء عن المرضى ويعزز من قدرتنا على مواصلة رسالتنا الإنسانية في محاربة السرطان وتخفيف معاناة المرضى".


من جهته، أكدّ السيد لؤي عازر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة CFI، على أهمية هذا التعاون، قائلاً "نعتزّ في CFI بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الحسين للسرطان، وبمساهمتنا هذا العام في صندوق الخير الذي يُلامس حياة المرضى، ويجسّد رسالة إنسانيّة نبيلة نؤمن بها وندعمها بكل فخر. لطالما كانت المسؤولية المجتمعيّة جزءًا أساسيًا من قيمنا، والحافز الحقيقي وراء دعم مثل هذه المبادرات التي تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس، وتمنحهم الأمل في الشفاء. ونأمل أن تستمرّ هذه الشراكة كجزء فعلي من منظومة الأمل التي تمثّلها المؤسسة، بما يعزّز الأثر الإيجابي المستدام في مجتمعنا "

 
 
