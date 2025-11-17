فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا مذهلًا ويحتل المراكز الثلاثة الأولى في رالي اليابان

يعدّ هذا الفوز الثالث على التوالي لفريق تويوتا جازو للسباقات في رالي اليابان من أصل أربعة، والمرة الثانية التي تسيطر فيها سيارات تويوتا على منصة التتويج، كما أنه الفوز الأول لأوجييه ولانديه في رالي اليابان، والذي تحقق بعد منافسة شرسة مع إيفانز ومارتن، حيث لم يتجاوز الفارق بين الطاقمين 10 ثوانٍ تقريبًا طوال السباق.
تمكّن أكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات، الذي لطالما تحدث عن "فخر اليابان" في مناسبات عديدة، أخيرًا من العودة بشخصية موريزو يوم الخميس الماضي، وصرّح قائلًا: "حين وصل الفريق إلى آيتشي، ذهبتُ لأرحب بالجميع وقلت: 'أهلًا بكم مجددًا في رالي وطنكم!' لكنهم استقبلوني قائلين: 'أهلًا بك مجددًا في فريقك!' لقد ذكّرني ذلك بأن فريق تويوتا جازو للسباقات يضمّ 'رفاقًا رائعين'، وقد أسعدني ذلك كثيرًا وأنساني كل التعب والتفكير. كذلك، أودّ أن أعرب عن خالص شكري للفريق على عودته إلى اليابان حاملًا لقب بطولة المصنعين للمرة الخامسة على التوالي".
وأضاف تويودا: "هذه المرة، حقّق سيباستيان وإلفين وسامي المراكز الثلاثة الأولى، وأشكرهم على هذه الجهود. خلال عطلة نهاية الأسبوع، سنحت لي الفرصة لرؤية المشجعين مصطفين على طول مسارات السباق، في مشهدٍ غير مسبوق، رغم أن هذا السباق أقيم في آيتشي وغيفو أربع مرات حتى الآن. نحن نقترب تدريجيًا من 'ثقافة رياضة السيارات الأوروبية' التي لطالما أعجبتني. أنا سعيدٌ للغاية، وأود أن أشكر كل من خطط لرالي اليابان وساهم في استمراره حتى الآن".
في اليوم الأخير من السباق الذي أقيم في أجواءٍ ماطرةٍ وصعبة، دخل أوجييه بفارقٍ ضئيلٍ بلغ 6,5 ثوانٍ، وقدم إيفانز بداية قوية في المرحلة الأولى من صباح ذلك اليوم، وبدا كأنه على وشك انتزاع الصدارة، لكن أوجييه كان له رأي آخر في القسم الأخير وحافظ على صدارة السباق، ثم حقّق إنجازًا آخر في إحدى المراحل، وسجّل أسرع زمن في المرحلة قبل الأخيرة، ليوسّع فارق الصدارة إلى 11,5 ثانية قبيل المرحلة الختامية.
وفي نهاية السباق، لم يفصل بين أوجييه وإيفانز سوى 0,096 ثانية فقط في مرحلة "باور" الأخيرة من الرالي، كما تصدّر أوجييه تصنيف يوم الأحد المميز، ليحصد بذلك الحدّ الأقصى من النقاط وهو 35 نقطة، ويقلّص الفارق بينه وبين متصدر البطولة إيفانز إلى ثلاث نقاط فقط قبل جولةٍ واحدةٍ من ختام البطولة.
من جهته، أنهى باجاري ومساعده سالمين السباق في المركز الثالث ليكملوا السيطرة على منصة التتويج بعد رالي مثيرٍ وحافلٍ بالأحداث. وكان باجاري قد خاض المنافسة في اليابان للمرة الأولى على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1، وحصد نتيجةً مميزةً بفضل قيادته الرائعة والمتزنة التي أكدت تميز أولى مشاركاته في عالم الراليات.
كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلّط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بحُرّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.
من المقرر أن تُقام الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 26-29 تشرين الثاني الحالي، وهي مرحلة جديدة كليًا تتميز بالطرقات المكسوة بالحصى في محيط مدينة جدة، وتتضمن مراحل سريعةٍ ومتنوعةٍ عبر التضاريس الجبلية والبركانية والصحراوية؛ لتوفر تحديًا جديدًا ومثيرًا للسائقين والفرق على السواء.
بإمكان المهتمين متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب؛ لمتابعة أجواء المنافسة ومعرفة نتائج السباقات المحلية والإقليمية والدولية أولًا بأول، كما بإمكان عُشّاق السيارات الرياضية استكشاف مجموعة سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة.
تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعّالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.
أظهرت "المركزية" التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة "تويوتا"، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم "المركزية" هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدّمها، فضلًا عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبّي "تويوتا" مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم، حيث تشكّل كل سيارة من سياراتها عاملًا مكمّلًا لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.
في حال كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات، يمكنكم التواصل مع "المركزية تويوتا" عبر يوتا BOT من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم: 06-5508080.
خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:
شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية
هاتف: +962 6 585 4002 /6
فاكس: +962 6 585 3001
ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن
البريد الإلكتروني: [email protected]
-
أخبار متعلقة
-
جورامكو وطيران الإمارات تعززان شراكتهما حتى عام 2028
-
"الوطنية العربية للسيارات" تبرز تقنياتها الذكية والمستدامة في معرض "سمارتك الأردن 2025"
-
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تختتم الدورة الثانية من مبادرة سامسونج للابتكار SIC
-
ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية
-
بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية
-
بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين "الأميرة سمية للتكنولوجيا " و "منصة زين"
-
كيفية الأداء في الأسواق المتقلبة: نصائح من متداولين ناجحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
تشغيل محطة الحصن وتحوي 4 وحدات شحن سريعة حديثة ومتطورة