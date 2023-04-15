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السبت، 15-04-2023 10:59 ص

أول عملية من نوعها.. جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي في احدى الدول - صورة

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الوكيل الإخباري - تمكن مجموعة من المحتالين محاكاة صوت فتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لإيهام والدتها باختطافها وطلب فدية مالية بقيمة مليون دولار.

بعد إبلاغ الشرطة:
- اكتشف أن الفتاة لم تخطف أصلا.
- الفتاة كانت موجودة في مكان عام للتزلج
- كل ما جرى عبارة عن عملية الاحتيال.
- قالت الأم جينيفر ديستيفانو: "صدقت حقيقة أنها ابنتي وشعرت بالكثير من الخوف".
- أضافت تلقيت مكالمة من رقم غير معروف، لم أرغب في الإجابة أولا لكنني أجبت لأن ابنتي كانت في رحلة تزلج ربما تكون بحاجة لشيء ما".
- أكملت: سمعت صوت ابنتي وهي تصرخ أمي وتبكي، وبدأ المحتال بالتهديد أنه سينقلها للمكسيك إذا لم استجب لطبالته".  
- تابعت: "في البداية طلب مليون دولار، لكنه خفض الرقم بعد ذلك إلى 50000 دولار بعد أن قلت له إنني لا أملك المال".

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وبعد الاتصال بالشرطة تبين أن ابنتها كانت آمنة وسليمة في رحلة التزلج.

واتضح فيما بعد أنه تمت محاكاة صوت الفتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض الاحتيال.

 


 

 

سكاي نيوز

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