اكتشاف تمثال نادر للإمبراطور هادريان في تركيا - صور

الوكيل الإخباري - اكتشف علماء آثار تمثالاً نادراً للإمبراطور الروماني هادريان في مدينة أيدين، غربي تركيا.

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وقال علي يالتشين تافوكو، مدير الموقع الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، إنه تم العثور على التمثال الذي يبلغ ارتفاعه مترين ونصف متر، في ستة أجزاء أثناء أعمال حفر وتنقيب في مدينة ألاباندا القديمة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأضاف تافوكو إن التمثال هو أحد «الأمثلة القليلة جداً في العالم»، متابعاً: «سعداء جداً لأننا عثرنا على واحد هنا».



ومن المتوقع أن يتم عرض التمثال، الذي يُعتقد أنه تم نحته في زيارة للمنطقة قام بها بوبليوس ايليوس ترانسيوس هارديانوس، في متحف ايدين بمجرد الانتهاء من أعمال الترميم.













المصدر - البيان