الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 09:38 ص

السماء تزدحم بالمخلّفات الفضائية

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يوم الاثنين، أنه بالكاد يمكن تصديق وجود هذا الكم الهائل من النفايات التي خلّفها الإنسان في مدار الأرض.

أما الأمر الأصعب على الفهم والتصديق، فهو أن هذه النفايات باتت قنابل موقوتة في السماء، مع تراكمها بشكل كبير في مدار منخفض حول الأرض في أقل من 75 عاماً.

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وتظهر خريطة تفاعلية حجم المشكلة الضخمة التي تواجه الكرة الأرضية. وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن هناك أكثر من 10 آلاف طن من النفايات الفضائية تدور حالياً حول الأرض. 

 

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