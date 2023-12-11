القطط 'النووية' تثير الفزع في منطقة بريطانية.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري - قال محتجون إن سكانا يسكون بالقرب من منشأة نووية في بريطانيا تعرضوا إلى غزو من قطط أكدوا أنها تحمل مخاطر نووية.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مزارعين يسكنون بالقرب مما وصفتها بـ"أخطر موقع نووي" في بريطانيا ويحمل اسم "نارنيا النووية" تعرضوا لغزو من أسراب من القطط المشعة.



وتقع المنشأة النووية في منطقة ساحل كمبريا غربي بريطانيا، علما بأنها تعد واحدة من أكبر المنشآت النووية في أوروبا.



وقال الناشطون المعارضون للأسلحة النووية إن القطط الضالة التي تتجول داخل مجمع "سيلافيلد النووي" تشكل خطرا على الجوار، لأنها حرفيا "تتبرز البلوتونيوم" المشع.



وانتقد ناشطون بشدة مدير المنشأة، لكونه يعرض قرية "سي سكيل" القريبة التي تبعد أقل من 3 أميال للخطر.



ورفضت قيادات المنشأة هذا الاتهام.



لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اطلعت على وثائق تثبت أنه جرى تهديد 11 ألفا من موظفي المنشأة النووية بعقوبات تأديبية في حال أطعموا القطط، لأن هذا يشجعها على التجمع حول المنشأة.

لبنان 24

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