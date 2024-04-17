بالفيديو... الأمطار تُغرق مدرج مطار دبي

الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُوثّق غرق مدرج مطار دبي بمياه الأمطار.
وأعلنت مطارات دبي في هذا السياق، عن تحويل الرحلات الاتية إلى مطار دبي الدولي لحين تحسن الظروف الجوية.
وتتأثّر الإمارات بطقس عاصف جدّاً، إضافة إلى سلطنة عمان وبعض دول الخليج.
شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بمطار #دبي#منخفض_الهدير pic.twitter.com/8gswSzbJKJ— العربية الإمارات (@AlArabiyaUAE) April 16, 2024
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة