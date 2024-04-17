بالفيديو... الأمطار تُغرق مدرج مطار دبي

الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُوثّق غرق مدرج مطار دبي بمياه الأمطار.



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وأعلنت مطارات دبي في هذا السياق، عن تحويل الرحلات الاتية إلى مطار دبي الدولي لحين تحسن الظروف الجوية.



وتتأثّر الإمارات بطقس عاصف جدّاً، إضافة إلى سلطنة عمان وبعض دول الخليج.

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