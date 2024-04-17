الأربعاء 17-04-2024
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الأربعاء، 17-04-2024 10:33 ص

بالفيديو... الأمطار تُغرق مدرج مطار دبي

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الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُوثّق غرق مدرج مطار دبي بمياه الأمطار.

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وأعلنت مطارات دبي في هذا السياق، عن تحويل الرحلات الاتية إلى مطار دبي الدولي لحين تحسن الظروف الجوية.

وتتأثّر الإمارات بطقس عاصف جدّاً، إضافة إلى سلطنة عمان وبعض دول الخليج.

 

 

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