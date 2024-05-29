بالفيديو.. صاعقة البرق تضرب 3 أطفال في شاطئ بورتوريكو

الوكيل الإخباري - تعرض 3 أطفال في جزيرة بورتوريكو يوم الثلاثاء، لحادث مأساوي بعد أن ضربتهم صاعقة البرق على شاطئ مدينة إيزابيلا وتم نقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.



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وبحسب شرطة المدينة فإن أعمار الأطفال الثلاثة تتراوح ما بين الـ7 سنوات والـ12 عاما.



وقالت الشرطة في بيانها "إن البرق ضرب شاطئا في بلدة إيزابيلا الساحلية الشمالية نتيجة الطقس العاصف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال، أحدهم إصابته خطيرة.





All three minors were taken to a Hospital.#Breaking #PuertoRico pic.twitter.com/7urOaQdr1j Lightning strikes three minors on Isabela beach, in Puerto Rico.All three minors were taken to a Hospital. #Lightning May 28, 2024

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