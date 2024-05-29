بالفيديو.. صاعقة البرق تضرب 3 أطفال في شاطئ بورتوريكو

الوكيل الإخباري - تعرض 3 أطفال في جزيرة بورتوريكو يوم الثلاثاء، لحادث مأساوي بعد أن ضربتهم صاعقة البرق على شاطئ مدينة إيزابيلا وتم نقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.
وبحسب شرطة المدينة فإن أعمار الأطفال الثلاثة تتراوح ما بين الـ7 سنوات والـ12 عاما.
وقالت الشرطة في بيانها "إن البرق ضرب شاطئا في بلدة إيزابيلا الساحلية الشمالية نتيجة الطقس العاصف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال، أحدهم إصابته خطيرة.
Lightning strikes three minors on Isabela beach, in Puerto Rico.— News Update (@ChaudharyParvez) May 28, 2024
All three minors were taken to a Hospital.#Lightning #Breaking #PuertoRico pic.twitter.com/7urOaQdr1j
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