الإثنين 10-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

"النقل البري" تطلق حملة توعوية لتطبيقات النقل غير المرخصة غدا

الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة

اعلان صادر عن البنك المركزي الاردني اليوم الاثنين

المنتخب الوطني يلتقي نظيره السعودي بتصفيات كأس العالم غدا

الاحتلال يواصل اقتحام مخيم الفارعة: شهيد و5 إصابات وتدمير للبنية التحتية

الأردن من أكبر المصدرين والمستوردين للماشية في العالم

الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

الأرصاد: أجواء حارة في الأردن يوم عرفة وأول أيام العيد

تنويه حول موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

الإثنين، 10-06-2024 11:25 ص

بسبب وزنها الزائد.. هذا ما حصل مع ملكة جمال أمريكا - فيديو

55555


الوكيل الإخباري - بسبب وزنها الزائد، تعرّضت الشابة سارة ميليكين، لموجة من التنمر على الإنترنت وذلك بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال أميركا الوطنية.

وردت سارة البالغة من العمر 23 عاما، على المتصيدين الذين وصفوها بأنها "مصدر إحراج"، ساخرين من شكلها ووزنها، قائلة: "حتى الشيء الذي تكتبه على الشاشة يمكن أن يكون له انطباع دائم لدى الناس".

وأضافت في تصريحات صحفية: "على الرغم من أنني لست في هذه المرحلة، إلا أن ذلك يمكن أن يدفع الناس إلى القيام ببعض الأشياء المظلمة للغاية لأنفسهم".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024-06-09T091210Z_1559354929_RC2K78ADGEC6_RTRMADP_3_GREECE-BRITAIN-JOURNALIST

مفقود منذ أيام.. العثور على جثة مذيع بريطاني في جزيرة يونانية - صورة

Doc-P-1209899-638536025307420130

مركز دروس خصوصية يُثير ضجة في مصر .. هذا ما فعله أحد الأساتذة - فيديو

Doc-P-1209547-638534878895108880

عاش هناك منذ 210 ملايين سنة.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في دولة إفريقية

Doc-P-1209601-638535204288696618

فيديو مرعب.. إخراج امرأة ابتلعها ثعبان ضخم في إندونيسيا

Swaddling-a-Baby-340695599

شاهد.. 'رضيع عابس' يتحول إلى نجم على الإنترنت في أمريكا

Doc-P-1209608-638535218168662022

بسبب درجات الحرارة المرتفعة.. سيارات تحترق في السعودية - فيديو