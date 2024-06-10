بسبب وزنها الزائد.. هذا ما حصل مع ملكة جمال أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - بسبب وزنها الزائد، تعرّضت الشابة سارة ميليكين، لموجة من التنمر على الإنترنت وذلك بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال أميركا الوطنية.



وردت سارة البالغة من العمر 23 عاما، على المتصيدين الذين وصفوها بأنها "مصدر إحراج"، ساخرين من شكلها ووزنها، قائلة: "حتى الشيء الذي تكتبه على الشاشة يمكن أن يكون له انطباع دائم لدى الناس".



وأضافت في تصريحات صحفية: "على الرغم من أنني لست في هذه المرحلة، إلا أن ذلك يمكن أن يدفع الناس إلى القيام ببعض الأشياء المظلمة للغاية لأنفسهم".

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“Please know that both victims and perpetrators... you do not have to resort to this. Help is available and mental health is a topic more now than ever," the 23-year-old said, noting that perpetrators of… Sara Milliken calls out cybebullying after being crowned Miss Alabama:“Please know that both victims and perpetrators... you do not have to resort to this. Help is available and mental health is a topic more now than ever," the 23-year-old said, noting that perpetrators of… pic.twitter.com/pSGi6F6lOA June 7, 2024

وكان فوز سارة هو محاولتها الثالثة في المسابقة، التي تقول إنها تأمل في تعزيز "الصورة الذاتية الإيجابية من خلال تعزيز الجمال الطبيعي في الداخل".





روسيا اليوم