بمعجزة.. شقيقان ينجوان من الموت بعد تحطم طائرتهما في أمريكا - فيديو

الوكيل الاخباري- بما يشبه المعجزة، نجا شقيقان مسنان من الموت بعدما اصطدمت طائرة صغيرة كانا يحلقان بها في أشجار بولاية واشنطن الأميركية، وسقطت في واد.



وكان الشقيقان (78 و79 عاما) خلف عجلة قيادة طائرة، عندما سقطت في وادي سكاجيت قرب بحيرة كافانو.

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إلا أن الشقيقين تمكنا من الخروج من الطائرة بأعجوبة ومن دون إصابات، ثم مشيا لمسافة نحو 1.5 كيلومتر في غابة قبل أن يتمكنا من الاتصال بخدمة إسعاف، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة سنوهوميش.





لبنان24