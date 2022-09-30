الجمعة 30-09-2022
الوكيل الاخباري

بمعجزة.. شقيقان ينجوان من الموت بعد تحطم طائرتهما في أمريكا - فيديو

روسيا: التوقيع على انضمام 4 مناطق أوكرانية الجمعة

الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخر في مخيم الجلزون

الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم ويصور المواقع الأثرية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

اكتشاف هام لمرضى السكري

الكرك: اختتام فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الرابع

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

التدريب المهني تبحث التعاون مع عدد من المنظمات والشركات الفنلندية

الملك يهنئ ولي العهد السعودي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

الجمعة، 30-09-2022 10:40 ص

بمعجزة.. شقيقان ينجوان من الموت بعد تحطم طائرتهما في أمريكا - فيديو

Doc-P-995671-638001212679389491


الوكيل الاخباري- بما يشبه المعجزة، نجا شقيقان مسنان من الموت بعدما اصطدمت طائرة صغيرة كانا يحلقان بها في أشجار بولاية واشنطن الأميركية، وسقطت في واد.

وكان الشقيقان (78 و79 عاما) خلف عجلة قيادة طائرة، عندما سقطت في وادي سكاجيت قرب بحيرة كافانو.

اضافة اعلان

 

إلا أن الشقيقين تمكنا من الخروج من الطائرة بأعجوبة ومن دون إصابات، ثم مشيا لمسافة نحو 1.5 كيلومتر في غابة قبل أن يتمكنا من الاتصال بخدمة إسعاف، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة سنوهوميش.

 

 

لبنان24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
معلومات_عن_التماسيح

إعصار "إيان" يخرج تمساحا إلى شوارع فلوريدا .. صورة

أفضل-أنواع-دهان-الحديد-ضد-الصدأ

ابتكار طلاء مضاد للصدأ والتآكل في روسيا

image (4)

علامة فارقة.. طائرة إطفاء صينية تنجح في اختبار جمع الماء وضخه

image

فيديو .. عروس تراقص عريسها بالساطور في مصر

1

لقطات مذهلة ترصد تشكّل إعصار إيان من الفضاء .. فيديو

upload_1664276282_1546176489

آثار فيضانات دورية في سهول المريخ