تركيا.. سبع نساء 'قتلن بوحشية' على يد أزواجهن في يوم واحد

الوكيل الإخباري - قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، يوم الثلاثاء ، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

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وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".



وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.



ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

لبنان 24

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