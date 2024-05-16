توأم 'عنكبوتي' يستطيع الجلوس للمرة الأولى في إندونيسيا - صورة

الوكيل الإخباري - تمكّن توأم ملتصق بشكل «عنكبوتي» في إندونيسيا من الجلوس للمرة الأولى، في خطوة تشكل بداية جديدة نحو عيشهما حياة طبيعية.

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وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن التوأم الملتصق ولد عام 2018 بثلاث أرجل وأربع أذرع. ولم يتمكنا من الجلوس وأجبرا على الاستلقاء بشكل مسطح خلال السنوات الثلاث الأولى من حياتهما لارتباطهما بشكل عنكبوني، في حالة تحدث مرة من أصل مليوني حالة ولادة طبيعية.



وأجرى فريق من الجراحين عملية شاقة لبتر ساقهما الثالثة وتثبيت عظام الورك والحوض حتى يتمكنا من الجلوس بشكل مستقيم. استغرقت عملية التئام الجروح نحو 3 أعوام، وخضعا خلالها لجلسات علاج فيزيائي مكثفة حتى تمكنا للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي من الجلوس بشكل عكسي، إذ يستلقي الأول ليجلس الثاني.





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