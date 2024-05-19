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الأحد، 19-05-2024 12:43 م

طفل نيبالي يبتلع قلما طوله 10 سم في بطنه

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الوكيل الإخباري - نجا طفل نيبالي يبلغ من العمر 7 أعوام بعد أن ابتلع قلم رصاص بطول 10 سم، من دون أن يتعرض لأي ضرر.

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وبحسب الأطباء كان الصبي "نشطا ومرحا"، طوال فترة المراقبة الطبية التي لم تتجاوز 8 ساعات في المستشفى، بينما كان القلم في بطنه.

 

ونصح الأطباء خلال فترة المراقبة بضرورة شرب الصبي الكثير من الماء، ولم يُسمح له بتناول أي طعام إلا الموز.

وأظهر فحص لاحق أن القلم الرصاص كان بالقرب من صمام عضلي يفصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، بعد تحركه نحو الأسفل.

وبعد 8 ساعات أخبرت والدة الصبي أن ابنها أخرج قلم الرصاص "كقطعة واحدة طويلة"، عبر المسار الطبيعي.

 

لبنان 24

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