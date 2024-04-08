ظاهرة نادرة..شاهد بركان جبل إتنا في إيطاليا يطلق حلقات دخان في السماء

الوكيل الإخباري - بدأ جبل إتنا بصقلية في إيطاليا، بإرسال العشرات من حلقات الدخان إلى السماء.

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وتتكون السحب ذات الشكل غير المعتاد من خليط من الدخان والبخار والغاز.



ووفقا للعلماء، لا يوجد بركان نشط على الأرض ينتج العديد من الحلقات البخارية مثل جبل إتنا.

وفي الوقت عينه، يحطم إتنا الآن كافة الأرقام القياسية، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان.



ولكن هذه المرة أطلق البركان بالفعل المئات، إن لم يكن الآلاف من حلقات الدخان.

سكاي نيوز

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