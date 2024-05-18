فيديو.. سمك "البيرانا" المفترس ينتشر في شوارع البرازيل

الوكيل الإخباري - في ظاهرة غريبة، تفاجأ سكان مدينة بورتو أليجري البرازيلية بخروج أسماك "البيرانا" المفترسة، عن بيئتها وانتشارها في الشارع بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة.



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وأكد موقع "nacion" أنه بالإضافة إلى الأضرار المادية للفيضانات الأخيرة، فقد جلبت المياه أسماك "البيرانا" المفترسة، التي شوهدت في أجزاء مختلفة من بورتو أليجري، كما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت إدارة الإطفاء بالمنطقة وجود الأسماك آكلة اللحوم في الشوارع، حيث تلقت عدة بلاغات من السكان ، كما عثر محلل تكنولوجيا المعلومات، فيكتور وارث، على سمكة "البيرانا" على بعد حوالي خمسة كيلومترات من نهر جاكوي، بالقرب من المجرى المائي، مما يدل على تأثير الفيضانات.





Desde enero de este año expertos afirmaban que la presencia de estas palometas (pirañas) en la capital de Pirañas en las calles de #PortoAlegre #Brasil 🇧🇷Desde enero de este año expertos afirmaban que la presencia de estas palometas (pirañas) en la capital de #RioGrandedoSul es resultado de la conexión entre las cuencas de los ríos Uruguay y Jacuí, que eventualmente conectan con… pic.twitter.com/Owb6dThA76 May 15, 2024

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