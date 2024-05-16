ما العمر المناسب لشراء هاتف لطفلك؟

الوكيل الإخباري - في عالم تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا وتطور التقنية، بات الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا للتواصل، والتعلم، وحتى الترفيه، ومع ذلك، يظل السؤال المهم: ما هو الوقت المناسب لشراء هاتفٍ محمول لطفلنا؟



يشغل هذا السؤال بال العديد من الآباء والأمهات، لا سيما أولئك الذين يحرصون على ضمان نمو أبنائهم بصورةٍ صحية وآمنة.



وهنا، نناقش العمر المناسب لتقومي بشراء هاتف لطفلك، والعوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الهاتف المناسب له.

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العمر المناسب لشراء هاتف لطفلك



لا يوجد عمر مثالي لاقتناء الطفل لهاتفه الخاص؛ إذ من الضروري تقييم مدى نضج الطفل، وقدرته على الالتزام بالقواعد المنزلية والمدرسية المتعلقة باستخدام الهاتف، والتعامل مع المسؤوليات التي تأتي معه، ولكننا هنا نقدم لك بعض المقترحات حسب الفئة العمرية لطفلك.



الفئة العمرية 6-9 سنوات: في هذه المرحلة، يمكن اعتبار الهاتف وسيلةً للتعلم أكثر منه وسيلة للتواصل، ونظرًا لذلك يُنصح باستخدام أجهزة محدودة الوظائف والوصول إلى الإنترنت، أو الأجهزة اللوحية التي توفر تطبيقات تعليمية وألعابًا مفيدة.



الفئة العمرية 10-12 سنة: في هذه المرحلة، قد يكون من المناسب شراء هاتفٍ يتمتع بوظائف أكثر تقدمًا، مع الحفاظ على إشراف الوالدين وتمكين خصائص الرقابة الأبوية.



فوق 13 سنة: يعتبر الكثيرون هذا العمر مناسبًا لامتلاك الطفل هاتفه الخاص، مع تزويده بالإرشادات اللازمة حول استخدام الهاتف بمسؤولية، وتوعيته حول مخاطر الإنترنت، وأهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية.

ما يجب مراعاته عند اختيار الهاتف



الأمان: تأكد من اختيار هاتف يوفر إعدادات الرقابة الأبوية، وتطبيقات تتبع موقع الطفل عند الضرورة.

الوظائف والتطبيقات: اختيار التطبيقات الضرورية والمفيدة لطفلك، وقيّد الوصول إلى المحتوى غير اللائق، وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى بلوغه السن المناسب.

المتانة والسعر: نظرًا لإمكانية تعرض الهاتف للتلف أو الضياع، يُفضل اختيار هاتف يتحمل الصدمات وبسعر معقول.



وضع قواعد واضحة لاستخدام الهاتف

من الضروري وضع قواعد واضحة حول استخدام الهاتف، مثل تحديد الوقت المسموح به للشاشة ونوع المحتوى الذي يمكن مشاهدته، وتأكد من الاحتفاظ بكلمات المرور لأجهزة طفلك.

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