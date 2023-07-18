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الثلاثاء، 18-07-2023 09:59 ص

مدينة روسية تدخل موسوعة غينيس بتحضير أكبر فنجان قهوة في العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - دخلت مدينة تفير الروسية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحضير أكبر فنجان قهوة في العالم، وذلك باستخدام حوالي 100 كيلوغرام من قهوة "أرابيكا".

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تم ذلك بمبادرة من إحدى الشركات حيث جرى نصب الكوب على ارتفاع أكثر من مترين في إطار الاحتفالية بمناسبة يوم المدينة والذكرى 888 لعاصمة الإقليم، برعاية ماركة "Poetti"، المملوكة لشركة "ميل فودز"، والتي اشترت أعمال رجل الأعمال الفنلندي باوليغ في روسيا الاتحادية.

وقال ميخائيل غلوخوف مدير التسويق في "ميل فودز": "نحن نسعى جاهدين لضمان أن يفخر سكان مقاطعة تفير بمصنع تحميص البن والمنتج على أراضي المقاطعة. ومن الآن فصاعدا، تم وضع تفير على خارطة القهوة ليس فقط في روسيا، وإنما أيضا في العالم بفضل الرقم القياسي الجديد الذي تم تسجيله".

 

وأضاف معلقا في ختام هذه الفعالية: "بإمكاننا الآن المطالبة بلقب عاصمة القهوة في العالم".

 


 

روسيا اليوم 

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