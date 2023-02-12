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الأحد، 12-02-2023 10:46 ص

مشهد غريب في تركيا يوثق انحناء عمارة بسبب الزلزال المدمر

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انحناء عمارة في مدينة كهرمان مرعش بتركيا، تأثرًا بالزلزال الذي ضرب تركيا يوم الإثنين الماضي.

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وقد ظهر في مقطع الفيديو انحناء المبنى دون أن تتأثر واجهته أو تتحطم نوافذه، ويأتي ذلك ضمن مئات آلاف المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بعد الزلزال الذي أوقع ما يلا يقل عن 21043 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب في تركيا.

 

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