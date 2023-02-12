مشهد غريب في تركيا يوثق انحناء عمارة بسبب الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انحناء عمارة في مدينة كهرمان مرعش بتركيا، تأثرًا بالزلزال الذي ضرب تركيا يوم الإثنين الماضي.



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وقد ظهر في مقطع الفيديو انحناء المبنى دون أن تتأثر واجهته أو تتحطم نوافذه، ويأتي ذلك ضمن مئات آلاف المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن بعد الزلزال الذي أوقع ما يلا يقل عن 21043 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب في تركيا.

عمارة في #تركيا بعد الزلزال لم تنهار بل مالت بشكل كبير .. سلم لي على المقاول 👍🏻 واضح العظم قوي لكن أمر الله فوق كل شي.. لا إله إلا الله pic.twitter.com/35lt7wpM5H February 11, 2023

eshraag

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