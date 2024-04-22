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الإثنين، 22-04-2024 12:19 م

مصر تستعيد رأس تمثال الملك رمسيس الثاني

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الوكيل الإخباري - استعادت مصر كنزا أثريا كبيرا لا يقدر بثمن، حيث وصل، يوم الأحد، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادته من سويسرا.

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وتسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في تموز الماضي، بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. 

 

سكاي نيوز 

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